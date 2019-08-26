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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

26.08.2019 10:30 Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza, Ankara yolu 30. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 AC 679 plakalı otomobil, 38 UZ 543 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, her iki otomobilde bulunan H.U., B.U., Z.U., S.C.U., G.G., T.G., S.Y., G.Y., M.S.Y. ve A.M.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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