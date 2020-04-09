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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

09.04.2020 22:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:14
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kayseri 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 ADB 856 ile 38 RY 985 plakalı otomobiller, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mustafa B, Ceyda Ceren B, Cem P. ve Sami M, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Yesevi Mahallesi, Kayseri, Güncel
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