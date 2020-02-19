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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

19.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:06Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Öcal B'nin kullandığı 38 LA 955 plakalı otomobil, Caddesi kavşağı mevkisinde İsrafil G'nin yönetimindeki 44 PF 678 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle, araçlarda bulunan Elif B, Mehmet G. ve Sıddıka G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Mimarsinan, Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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