Kayseri
'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
KAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.10'da merkez Kocasinan
ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa
Bulvarı ile Nil Caddesi arasındaki kavşakta meydana geldi. Murat Akburalı yönetimindeki 38 JE 868 plakalı otomobil, bulvar üzerinde bayram ziyaretine giden Ali Arın yönetimindeki 06 FH 3256 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 8 kişi yaralandı. İtfaiye
ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, çağrılan ambulanslarla Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Güncel