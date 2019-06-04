04.06.2019 16:46
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralıKAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
KAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.10'da merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarı ile Nil Caddesi arasındaki kavşakta meydana geldi. Murat Akburalı yönetimindeki 38 JE 868 plakalı otomobil, bulvar üzerinde bayram ziyaretine giden Ali Arın yönetimindeki 06 FH 3256 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 8 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, çağrılan ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Kaynak: DHA
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