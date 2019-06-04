Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Kocasinan
ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa
Bulvarı ile Nil Caddesi arasındaki kavşakta meydana geldi. Murat Akburalı yönetimindeki 38 JE 868 plakalı otomobil, bulvar üzerinde bayram ziyaretine giden Ali Arın yönetimindeki 06 FH 3256 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 8 kişi yaralandı. İtfaiye
ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, çağrılan ambulanslarla Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kayseri
Kaynak: DHA
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