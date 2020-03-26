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Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantısı online yapıldı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 16 ilçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve şube müdürleriyle toplantıyı online bağlantıyla yaptı.

26.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:44
Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantısı online yapıldı
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 16 ilçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve şube müdürleriyle toplantıyı online bağlantıyla yaptı.
İl Milli Eğtim Müdürlüğü toplantı salonunda online bağlantıyla gerçekleştirilen toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Ekinci, ülke olarak olağanüstü günlerden geçtiklerini ve herkese özellikle tek bir çağrı yaptıklarını belirterek, "Evde kal." dedi.
Eğitim camiası olarak bu süreci kazasız, belasız atlatmak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Ekinci, kendilerini yenilediklerini, yeni şartlara uyum sağladıklarını ve bu süreçte sağlıkla ilgili sorunlardan dolayı toplantıları teknolojinin nimetlerinden faydalanarak yapmaya başladıklarını dile getirdi.
Şu anda 16 ilçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri ile teknolojinin nimetlerinden faydalanarak beraber toplantı yaptıklarını anlatan Ekinci, "İlimizde yürüttüğümüz eğitim öğretim hizmetleriyle ilgili bir değerlendirme yapacağız. Mevcut halde bile çocuklarımıza nasıl faydalı olabiliriz, bunun çalışmalarını yapacağız." dedi.
Ekinci, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimiz fedakarca yine öğrencilerini takip etmeye devam ediyor. Ödevler, görevler veriyorlar. Onları geleceğe hazırlamaya devam ediyorlar. Bir de bazı okullarımız da var ki onlar öğretmenleri ile öğrencileri ile çalışmaya devam ediyor. Ülkemizin pek çok yerinde olduğu gibi bizim meslek liselerimiz şu anda dezenfektan üretmeye devam ediyor. 500-600 ton Türkiye'nin dört bir yanına dezenfektan gönderiyoruz. Yine aynı şekilde sağlık çalışanlarımız için, bilim sanat merkezimiz tarafından koruyucu ekipmanlar üretiliyor. Maske üretimimiz bugün itibariyle 3 okulumuzda başladı. İnşallah onları da hızlı bir şekilde teslim edeceğiz. İnşallah bu badireleri, sıkıntıları en kısa sürede atlatırız."
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Kaynak: AA

Etiketler: Celalettin Ekinci, Kayseri, Ekinci, Güncel

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