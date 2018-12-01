Kayseri'de İlk Yarı Gol Yok

Kayserispor
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor
'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Olcay Şahan
'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 15. dakikada Yusuf Yazıcı
ceza alanı çizgisinin sağ çaprazında topu önünde buldu. Yusuf'un vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı. 22. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta çıktı. 38. dakikada Abdülkadir'in taşıdığı topu önüne alan Yusuf Yazıcı, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.
KÜNYE
Stat: Kadir Has
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
xx, İsmail Şencan
xx, Murat Ergin Gözütok
xx Kayserispor: Silviu Lung x, Tiago
Lopes xx, Levent Gülen x, Cristian
Sapunaru xx, Kana Biyik xx, Şamil Çinaz
xx, Bernard Mensah xx, Tjaronn Chery
xx, Silvestre Varela xx, Deniz Türüç
xx, Umut Bulut
x Yedekler: Muammer, Vedat, Asamoah, Bilal, Hasan Hüseyin
, Hakan Çıtak
, Kazım, Adem, Mert, Kucher Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen
xx, Filip Novak xx, Zargo Toure
xx, Olcay Şahan xx, Jose Sosa
xx, Pedro
da Silva
xx, Abdülkadir Ömür
xx, Yusuf Yazıcı xx, Nwakaeme xx, Rodallega xx Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet
, Vahit Amir, Murat Cem
, Batuhan, Ekuban, Abdulkadir, İbanes, Zeki Yavru
, Hosseini Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sarı Kart: Cristian Sapunaru (Kayserispor)
(Ali Göç - Yüksel Yıkılmaz/İHA)
Yusuf Yazıcı,Kayserispor,Trabzonspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 20:26