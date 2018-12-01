01 Aralık 2018, 20:26
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Kayseri'de İlk Yarı Gol Yok

Kayseri

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Olcay Şahan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 15. dakikada Yusuf Yazıcı ceza alanı çizgisinin sağ çaprazında topu önünde buldu. Yusuf'un vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı. 22. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta çıktı. 38. dakikada Abdülkadir'in taşıdığı topu önüne alan Yusuf Yazıcı, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

KÜNYE

Stat: Kadir Has Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx Kayserispor: Silviu Lung x, Tiago Lopes xx, Levent Gülen x, Cristian Sapunaru xx, Kana Biyik xx, Şamil Çinaz xx, Bernard Mensah xx, Tjaronn Chery xx, Silvestre Varela xx, Deniz Türüç xx, Umut Bulut x Yedekler: Muammer, Vedat, Asamoah, Bilal, Hasan Hüseyin, Hakan Çıtak, Kazım, Adem, Mert, Kucher Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen xx, Filip Novak xx, Zargo Toure xx, Olcay Şahan xx, Jose Sosa xx, Pedro da Silva xx, Abdülkadir Ömür xx, Yusuf Yazıcı xx, Nwakaeme xx, Rodallega xx Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet, Vahit Amir, Murat Cem, Batuhan, Ekuban, Abdulkadir, İbanes, Zeki Yavru, Hosseini Teknik Direktör: Ünal Karaman Sarı Kart: Cristian Sapunaru (Kayserispor)

(Ali Göç - Yüksel Yıkılmaz/İHA) Yusuf Yazıcı,Kayserispor,Trabzonspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 20:26



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