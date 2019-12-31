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Kayseri'de "İnsan Hakları" konulu program düzenlendi

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde "İnsan Hakları" konulu program düzenlendi.

31.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:20 Kayseri'de
Belediyesi ev sahipliğinde "İnsan Hakları" konulu program düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binasında düzenlenen program, Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Mazlumder Kayseri Şubesi ve İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, programda yaptığı konuşmada daha kaliteli ve daha iyi hizmet için gayretle çalıştıklarını belirtti.
Vatandaşa en iyi hizmeti sunma gayretinde olduklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Rutin belediyecilik faaliyetlerinin en iyisini yapıyor, bunun yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlarımızın yanlarında oluyoruz. Özellikle insanı merkez olarak aldığımız çalışmalara büyük önem veriyoruz. Hemşehrilerimize sosyal belediyecilik alanında en iyi hizmeti sunuyoruz. Bu çalışmalarımızı yapabilmek için fonksiyonel tesislere ihtiyaç vardı. Çok şükür 5 yılda 25'in üzerinde farklı noktalarda modern tesisler inşa ettik. Bütün gayemiz, yapılan her şeyin bir önceki günden bir sonraki güne daha güzel olması içindir."
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven de insan hakları konusunda duyarlılığı artırmak adına düzenlenen programa ev sahipliği yaptığı için Kocasinan Belediyesine teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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