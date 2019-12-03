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Kayseri'de iş makinesi hırsızlığına tutuklama

KAYSERİ'de, park halindeki iş makinesini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, aracı satın alan hurdacı Yusuf Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

03.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:31Kayseri'de iş makinesi hırsızlığına tutuklama

KAYSERİ'de, park halindeki iş makinesini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, aracı satın alan hurdacı Yusuf Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Merkez ilçesi Eski Sanayi'de iş yeri bulunan Mustafa Y., park halindeki iş makinesinin çalınması üzerine polise başvurdu. Şikayet üzerinde çalışma yapan ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, kimliği belirlenen Ahmet G.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Ahmet G., sorgusunda iş makinesini hurdacı Yusuf Y.'ye sattığını söyledi. Bunun üzerine Yusuf Y. de gözlatına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hurdacı Yusuf Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Melikgazi, Güncel

Kaynak: DHA

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