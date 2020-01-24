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Kayseri'de işaret diliyle şarkı söylediler

Kayseri'de işaret diliyle şarkı söyledilerKAYSERİ'nin Talas ilçesinde, belediye tarafından açılan Türk İşaret Dili Kursu'nda eğitim gören kursiyerler, işaret diliyle şarkı söylüyor.

24.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:30
'de işaret diliyle şarkı söylediler
KAYSERİ'nin ilçesinde, belediye tarafından açılan Türk İşaret Dili Kursu'nda eğitim gören kursiyerler, işaret diliyle şarkı söylüyor.
Talas Belediyesi Nevin Akyurt Kültür Merkezi'nde 3 aydan bu yana Türk İşaret Dili eğitimi alan kursiyerler, işaret diliyle şarkı söyledi. Kursiyerler Haluk Levent'in 'Anlasana' şarkısını gitarla çalarak, hem söyledi hem de işaret diliyle çevirisini yaptı. Eğitmen Deniz Kozanoğlu, "Kurslarımızda öğrencilerimize işitme engelli bireylerle nasıl konuşacaklarını onları anlama yöntemlerini anlatıyoruz. Yolda gördükleri zaman yardımcı olabilecekleri şekilde, konuşmalarını sağlıyoruz. Bugün yapacağımız çalışmayla da şarkıyı işitme engellilerimizin anlayacağı şekilde çevireceğiz" dedi.
Klip çalışmasına gitar çalarak eşlik eden kursiyerlerden Mustafa Kara, 3 aydan bu yana aldıkları eğitimle, işitme engelli bireylerle rahatlıkla iletişim kurabilecekleri düzeye geldiklerini söyledi. Kara, "Kursumuz bu hafta itibarıyla bitecek. Kursta işaret dilini nasıl kullanmamız gerektiği, nasıl cümle kurmamız gerektiği ve kelimeleri işaret diline nasıl çevireceğimiz anlatıldı. Ben kendim artık işaret dilini kullanabiliyorum. Bununla ilgili de artık şarkıları işaret diline çevirip söylüyoruz" şeklinde konuştu.
Kayseri'de işaret diliyle şarkı söylediler

Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: DHA


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