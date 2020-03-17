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Kayseri'de işçi servisi devrildi: 21 yaralı

Kayseri'de işçi servisi devrildi: 21 yaralıKAYSERİ'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

17.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:28
Kayseri'de işçi servisi devrildi: 21 yaralı
Kayseri 'de işçi servisi devrildi: 21 yaralı
KAYSERİ'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.
Kaza, sabah 08.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Taha Carım Bulvarı'nda meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan, Yüksel Şahin yönetimindeki 38 P 1722 plakalı midibüs, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 21 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler : Kayseri, Güncel

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