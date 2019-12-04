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Kayseri'de İYİ Parti standına yönelik saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Kayseri'de İYİ Parti standına yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:18Kayseri'de İYİ Parti standına yönelik saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
'de İYİ Parti standına yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İYİ Parti İl Başkanlığının, Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" standına saldırı gerçekleştirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.M.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
İYİ Parti İl Başkanlığı, 25 Kasım'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" kapsamında kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda açılan standa bir siyasi partinin gençleri tarafından saldırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İ.M.E, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Meydanı, İYİ Parti, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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