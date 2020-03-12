Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
12.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:04
Kayseri 'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen N.H'yi Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Zanlının ev ve üst aramasında 240 gram ve fişek diye tabir edilen içime hazır 6 paket sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içiminde ve satışında kullanılan aparatlar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 900 lira ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen N.H'yi Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Zanlının ev ve üst aramasında 240 gram ve fişek diye tabir edilen içime hazır 6 paket sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içiminde ve satışında kullanılan aparatlar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 900 lira ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Manşet
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