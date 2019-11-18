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Kayseri'de jiletli saldırgan tutuklandı

KAYSERİ'de kendisini gözaltına almak isteyen polise jiletle saldıran, çıkan arbedede polisten almak istediği tabancanın ateş almasıyla yaralanan Murat Ethem (28), tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı.

18.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:43Kayseri'de jiletli saldırgan tutuklandı
KAYSERİ'de kendisini gözaltına almak isteyen polise jiletle saldıran, çıkan arbedede polisten almak istediği tabancanın ateş almasıyla yaralanan Murat Ethem (28), tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 10 ayrı araması bulunan Murat Ethem'i fark etti. Sivil polisler, bir süre takip ettiği Murat Ethem'i gözaltına almak istedi. Ancak bu sırada zanlı, cebinden çıkardığı jiletle polislere saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Murat Ethem polisin tabancasını almaya çalıştı. Ancak bu sırada silah ateş aldı, mermi, Murat Ethem'in koltuk altına isabet etti. Yarlanana ve ambulansla hastaneye kaldırılan Murat Ethem, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Ethem, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Kayseri

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Kaynak: DHA

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