Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu

Kayseri
'de 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde 2 akaryakıt istasyonunda akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını tespit etti.
Operasyon başlatan ekipler 2 akaryakıt istasyonunda yaptığı aramada faturasız olduğu tespit edilen 2 bin litre otogaz ve bin 500 litre mazota el koydu.
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ekiplerinin de katıldığı operasyonda kaçak akaryakıt sattıkları tespit edilen istasyonlara yüklü miktarlarda idari cezalar uygulandığı bildirildi.