14.06.2019 15:36
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Kayseri'de "kaçak hap" operasyonu

Kayseri

Kayseri'de, yurt dışından kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli hapları piyasaya sürdüğü öne sürülen kişi suçüstü yakalandı.

Kayseri'de, yurt dışından kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli hapları piyasaya sürdüğü öne sürülen kişi suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.E'nin yurt dışından kaçak yollarla cinsel içerikli ve satışı yasak olan hapları getirip piyasaya sürdüğünü belirledi. Bu kapsamda fiziki takibe alınan zanlı, Melikgazi ilçesindeki iş yerinde hapları satmak isterken suçüstü yakalandı.
Zanlının iş yerinde 950 adet cinsel içerikli, 4 bin 600 adet de alım, satımı yasak olan hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

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