Kayseri'de Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kayseri
'de düzenlenen iki ayrı operasyonda 287 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak içki imalatı ve gümrük kaçağı içki satışına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda kent genelinde 5 adrese operasyon yaptı.
Operasyondada 287 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü,Kayseri
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:26