03.07.2019 13:20
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Kayseri'de kaçak ilaç operasyonu

Kayseri

Kayseri'de bir evde kaçak ilaç sattığı ve olumsuz koşullarda sağlık hizmeti verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kayseri'de bir evde kaçak ilaç sattığı ve olumsuz koşullarda sağlık hizmeti verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte Suriye uyruklu kişilerce kaçak ilaç satıldığı ve izinsiz sağlık hizmeti sunulduğu bilgisi üzerine Argıncık Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Yurt dışından kaçak getirdiği ilaçları Suriyelilere sattığı ve olumsuz koşullarda sağlık hizmeti sunduğu öne sürülen Suriye uyruklu A.E.S, gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada ele geçirilen 7 bin 757 kutu ilaç da İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Kayseri, Suriye, Güncel

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