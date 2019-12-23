Haberler » Güncel » Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Haber

Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 zanlı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

23.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:42 Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
'de kaçak kazı yapan 4 zanlı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Tomarza ilçesi Melikviran Mahallesi'ndeki bir metruk eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada dedektör, manivela, ip merdiven, seyyar elektrik kablosu ve gaz maskesi ile kazıda kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.
Operasyonda kaçak kazı yapan evin sahibi M.A. ile F.P, AC. ve F.P. suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42   Iğdır'da kaçak avcılık yapan 2 kişiye para cezası kesildi - Haber
15:42   Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan Uygur Türklerine destek mesajı - Haber
15:37   Ahlat'ta 'İmam Hatip Liseleri Arası Ezan Okuma ve Hafızlık' yarışması - Haber
15:37   Aydın Şehit Aileleri Derneği Başkanı Esin'e yeni bir görev - Haber
15:37   Burdur Belediyesi'nden yeni yıl öncesi "Kadınlar Matinesi" - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
23.12.2019 15:45:37