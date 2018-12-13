Kayseri'de Kaçak Madeni Yağ Operasyonu

Kayseri
'de bir işletmeye düzenlenen operasyonda menşesi ve türü belirlenemeyen 147 bin litre madeni yağ bulundu.
Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İncesu
ilçesi Semerkent Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi
'nde lisanssız faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenledi.
İşletmede yapılan aramada, menşesi ve türü tespit edilemeyen 147 bin litre madeni yağ ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.
Organize Sanayi Bölgesi,Kayseri
13 Aralık 2018 Perşembe 12:38