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Kayseri'de kadavradan çıkarılan böbrek 20 yıldır diyalize giren hastaya umut oldu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde, organ nakli ekibi tarafından kadavradan çıkartılan böbrek, 20 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 57 yaşındaki hastaya nakledildi.

02.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:04
Kayseri'de kadavradan çıkarılan böbrek 20 yıldır diyalize giren hastaya umut oldu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde, organ nakli ekibi tarafından kadavradan çıkartılan böbrek, 20 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 57 yaşındaki hastaya nakledildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde bir süredir böbrek nakli yapacak öğretim üyesinin yokluğu nedeniyle gerçekleştirilemeyen organ nakilleri, yenilenen ekiple ivme kazanmaya başladı.
Erciyes Üniversitesi Organ Nakil Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tutkun Talih, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi tarafından kendilerine sunulan ilk böbreği başarılı bir operasyonla Ali Çalar isimli hastaya naklettiklerini belirtti.
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hastaneler Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Koçyiğit, 20 yıldır böbrek yetmezliği nedeni ile diyalize giren 57 yaşındaki hastanın başarılı bir ameliyat geçirdiğini vurguladı.
Toplumda böbrek yetmezliği bulunan hastaların çokluğuna dikkati çeken Koçyiğit, organ bağışı çağrısında bulundu.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Akyıldız da hastanede organ nakli yapılabilmesi için gerekli altyapı, ekipman ve ekibin tamamlandığını, Sağlık Bakanlığınca da hastanenin organ nakli ruhsatlandırmasının yenilendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Erciyes Üniversitesi, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Kayseri'de kadavradan çıkarılan böbrek 20 yıldır diyalize giren hastaya umut oldu - Haberler
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