Kayseri'de kadın cinayeti

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişi, evde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'ndaki evlerinde, Mehmet D. (32) ile eşi Gizem Vural D. (27) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D, eşine tabancayla ateş etti.

Olayın ardından kaçan Mehmet D, telefonla aradığı polise cinayet işlediğini bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ve çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gizem Vural D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gizem Vural D'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan kocayı yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.