KAYSERİ de kafe işletmecisinin gazoz koleksiyonu

Kayseri'de kafe işletmecisinin gazoz koleksiyonuKAYSERİ'de kafe işletmecisi Atilla Yıldız (39) Türkiye'de üretilen farklı markalara ait 275 gazozu bir araya getirerek, koleksiyon oluşturdu.

04.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:12
Kayseri'de kafe işletmecisinin gazoz koleksiyonu
KAYSERİ'de kafe işletmecisi Atilla Yıldız (39) Türkiye'de üretilen farklı markalara ait 275 gazozu bir araya getirerek, koleksiyon oluşturdu. Kafe işletmecisi Atilla Yıldız, sahibi olduğu iş yerinde geçen yıl gazoz biriktirmeye başladı. Yıldız, 1 yılda Türkiye'nin çeşitli illerinde olan 275 gazoz markasının koleksiyonunu yaptı. Yıldız, bu gazozları hem iş yerinde sergiliyor hem de müşterilerine ikram ediyor. Müşterilerinin gazozlara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Atilla Yıldız, "Ben, 1980'li yıllarda gazoz kapaklarıyla oynayan Türk sineması aşığı bir kişiyim. İş yerimde gazozla ilgili bir konsept oluşturmak istedim. 1 yıl önce sosyal medya sayfaları üzerinden inceleme yaptım. Buradan temin ettiğim gazozları oluşturduğum raflarda hem sergiliyor hem de ikram ediyorum. İşletmemde 275 marka gazoz var. Halen 14 marka eksiğim var" dedi. KAYSERİ de kafe işletmecisinin gazoz koleksiyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: Atilla Yıldız, Türkiye, Kayseri, Güncel, Haber

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