Kayseri'de kafe ve restoranlarda tedbirli yeni dönem başladı

Kayseri'de kafe ve restoranlarda tedbirli yeni dönem başladıKAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan kafe, restoran ve lokanta gibi işletmeler, bugün itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladı.

01.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:35
Kayseri'de kafe ve restoranlarda tedbirli yeni dönem başladı
KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan kafe, restoran ve lokanta gibi işletmeler, bugün itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladı.
Kentte yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden açılan işletmelerde koronavirüse karşı tüm tedbirler alındı. Talas ilçesi Kiçiköy mahallesinde hizmet veren kafede çalışanlar, gelen müşterilerin ateşlerini ölçtü. Maskesiz olanlar içeriye alınmadı. Kafede masalar da sosyal mesafe kuralına uygun konuldu. İşletme sahibi Atilla Yıldız (39) "Açıklanan tedbirlere uymak şartı ile müşteri kabulüne başladık. Biz zaten haftada bir kez gelip, işletmemizin temizlik, dezenfekte işlemlerini yapıyorduk. Şimdi de kafemize gelen müşterilerimizin ateşlerini ölçüp, maske takmaları şartıyla içeriye girmelerine izin veriyoruz. Sosyal mesafe kuralı gereği kapasitemizin yarısı kadar müşteri alıyoruz. Personellerimiz maskeli ve eldivenli olarak hizmet veriyor. Kullanmış olduğumuz bardakları defalarca temizleyip müşterimize sunuyoruz. Teneke içecekler yerine cam şişede içecekler veriyoruz" dedi. Kayseri’de kafe ve restoranlarda tedbirli yeni dönem başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel, Haber

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