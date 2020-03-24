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Kayseri'de kaldırım ve sokaklar deterjanla yıkandı

KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kaldırım ve sokakları deterjanla yıkayarak dezenfekte etti.

24.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:35
Kayseri'de kaldırım ve sokaklar deterjanla yıkandı

KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kaldırım ve sokakları deterjanla yıkayarak dezenfekte etti.

Kocasinan Belediyesi, 390 bin nüfusa sahip ilçelerinin kaldırım ve sokaklarını koronavirüs tedbirleri kapsamında deterjanla yıkadı. Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 130 personel, 2 tanker, 6 süpürme ve 1 dezenfektan aracı, Fevziçakmak ve Mimarsinan Mahallelerinde koronavirüse karşı temizlik çalışması yaptı. Ekipler, sokak ve kaldırımlara araçlarla köpük sıktıktan sonra fırça ile kaldırımları temizledi. Su ile durulanan kaldırımlara daha sonra dezenfektan sıkıldı. İlçedeki birçok mahallenin kaldırımlarının bu şekilde temizlenip dezenfekte edileceğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşın sağlığı için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Temizlik hususunda bölgemizde bulunan kamu binalarının temizliklerini yaptık ve dezenfekte ettik. Kademe kademe alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kaldırım ve sokaklar dezenfekte ediliyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kocasinan Belediyesi, Mimarsinan, Kocasinan, Güncel

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