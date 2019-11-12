Haberler » Güncel » Kayseri'de Kamu-Sen'den bütçe tepkisi - Haber

Kayseri'de Kamu-Sen'den bütçe tepkisi

Kayseri'de Kamu-Sen İl Temsilciliği tarafından "Bu Bütçe Memurun Bütçesi Değil" konulu basın açıklaması yapıldı.

12.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:08Kayseri'de Kamu-Sen'den bütçe tepkisi
'de Kamu-Sen İl Temsilciliği tarafından "Bu Bütçe Memurun Bütçesi Değil" konulu basın açıklaması yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri, 2020 Yılı Merkezi Bütçe Tasarısı görüşmelerini protesto etti.
Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, yaptığı açıklamada, "Sosyal devlet olma ilkesini hiçe sayan, toplumumuzun büyük bir kesimini göz ardı ederek, çalışanlardan alınacak vergilere bel bağlayan 2020 bütçesi, memurun bütçesi değildir." dedi.
Bu bütçeyle 2020 yılının, başta kamuda çalışanlar olmak üzere tüm vatandaşlar için geçmiş yıllardan daha da zor geçeceğini savunan Ünal, şöyle devam etti:
"Hepimizin bildiği gibi bütçe, devletin gelirlerinin ve bu gelirlerin nerelere dağıtılacağının belgesidir. Biz bu bütçede, gelirlerin kamu çalışanlarından kesilen vergilerle elde edileceğini ama gelirin paylaşımında memurun adının dahi olmadığını görüyoruz. Tasarıya memur maaşlarına ilişkin bir düzenleme eklenmek zorunda."

Cumhuriyet Meydanı, Türkiye Kamu Sen, Sendika, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:02 Oğlu, gelini ve yeğeni içinde 12 bin lira olan kasasını çaldı
15:58 Başkan Büyükkılıç, Kavuncu Başkan'ı Andı
16:02 Balıkesir'de yoğun sis
16:02 Hong kong protestolarında olaylar şiddetleniyor
16:02 Bakan koca aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık-1
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:03:22