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Kayseri'de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kayseri'de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralıKAYSERİ'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonda 2 kişi yaralandı.

17.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:58
'de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
KAYSERİ'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonda 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçesi Hisarcık Mahallesinde meydana geldi. Murat Yardımcı yönetimindeki 38 AF 690 plakalı ikinci el eşya taşıyan kamyon, Erciyes-Tekir yolunda virajı alamayarak demir bariyerleri kırıp, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Murat Yardımcı ile yanında bulunan Husammettin Keleş, yaralandı. Yaralılar, kamyondan çıkarılarak, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgilyi soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Melikgazi, Erciyes, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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