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Kayseri'de kar etkili oldu

Kayseri'de kar etkili olduKAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

08.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:53
'de kar etkili oldu
KAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu. Vatandaşlar güne karla uyandı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah işe giden vatandaşlar kar nedeniyle yürümekte zorlandı. Belediyeye bağlı ekipler, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Yeraltı çarşısı merdivenleri kaygan zemin nedeniyle kapatılırken, vatandaşlar yürüyen merdivenleri kullandı. Kar yağışının ise, gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.
Kayseri'de kar etkili oldu

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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