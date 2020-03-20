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Kayseri'de kar etkili oldu

Kayseri'de Mart ayında etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü.

20.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:07
Kayseri'de kar etkili oldu
Kayseri 'de Mart ayında etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü.

Kayseri'de hafta başından beri zaman zaman yağan kar, dün gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri kar nedeniyle kapanan kaldırımları açarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Mart ayında yağan karın sürpriz olduğunu söyleyen Mehmet Demirdoğan, "Bu kar yağışı bizim için sürpriz oldu. 1 hafta öncesinde her yer günlük güneşlikti, neredeyse ağaçlar çiçek açacaktı. Şimdi ise her yer kar oldu. Atalarımızın da dediği gibi 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.' Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten de Allah bizleri korusun, Allah yardımcımız olsun" dedi.

Muzaffer Zortaş ise "Martın ortasında yağan kar bütün kış boyunca yağan kardan daha fazla oldu. Kar yağışı mikropları öldürür ama bu korona virüs denen illet aksine soğukta daha fazla etkili oluyormuş. Allah bütün milletimizi korusun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri, Güncel

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