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Kayseri'de "kar topu savaşı" etkinliği

Kayseri'de sosyal medyadan organize olarak bir araya gelenler, kar topu oynadı.

08.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:05Kayseri'de
'de sosyal medyadan organize olarak bir araya gelenler, kar topu oynadı.
"Etkinlik Kayseri ve Kayseri Doğada" isimli sosyal medya hesabından yapılan "kar topu savaşı" çağrısına uyanlar, merkez ilçesindeki paraşüt indirme alanında toplandı. Etkinliğe katılan çok sayıda kişi, kardan adam yapıp kar topu oynamanın keyfini çıkardı.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliği organize edenlerden Murat Bıyık, kar yağışını eğlenceli bir şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek "Yaklaşık 60-70 kişi var. Buraya gelerek kar topu savaşına katılan ve kardan adam yapanlar var. Aile sıcaklığında etkinlik oldu." diye konuştu.
Kayseri'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Bıyık, "Eğer havalar bu şekilde giderse bu tür faaliyetlere devam ederiz. Herkesi kar topu savaşına bekliyoruz." dedi.

Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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