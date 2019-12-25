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Kayseri'de kar ulaşımı aksattı

Kayseri'de kar ulaşımı aksattıKayseri'nin Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

25.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:24
'de kar ulaşımı aksattı
Kayseri'nin ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Kayseri- karayolunda çok sayıda araç, kar nedeniyle yolda kaldı.
İlçede dün akşam başlayan kar yağışı, Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun 120'nci kilometresinde bulunan Kıskaçlı mevkiinde ulaşımı aksattı. Karla kaplanan yolda çok sayıda yüksek tonajlı araç yolda kaldı. Sürücülerin ihbarı sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, kar küreme aracı yolda mahsur kalan TIR'ı halatla çekerek bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.
'YOLLARIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ'
TIR şoförü Mehmet Ünlü, kar yağışı nedeniyle zorlu bir yolculuk geçirdiklerini belirterek, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yolu arasında mahsur kaldım. Yolda 24 saattir bekliyoruz. Epey bir süre Pınarbaşı ilçesinde beklemiştik. Şimdi de Kıskaçlı mevkiinde yolların açılmasını bekliyoruz dedi. TIR şoförü Hikmet Yardımcı ise, kar yağışının yoğun yaşandığını kaydederek, Çorum'dan yola çıktık, Gaziantep'e gidiyoruz. Kar yağışı nedeniyle yollar kapalı. Yolların açılmasını bekliyoruz. Ekipler çalışıyorlar ama aşırı kar yağışı ve rüzgar nedeniyle başa çıkmakta zorlanıyorlar şeklinde konuştu. Bölgede ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.
Kayseri'de kar ulaşımı aksattı

Kahramanmaraş, Kayseri, Sarız, Güncel

Kaynak: DHA


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