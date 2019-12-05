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Kayseri'de kar yağdı

Kayseri'de kar yağdıKayseri'de etkili olan kar yağışı ile birlikte şehir merkezi kısmen beyaza büründü.

05.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:34
'de kar yağdı
Kayseri'de etkili olan kar yağışı ile birlikte şehir merkezi kısmen beyaza büründü.
Kentte sabaha karşı kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde yeşil alanlar, binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri, şehir içi yollarda kar yağışına karşı önlemlerini artırdı. Öte yandan kış turizm merkezi 'te de kar yağışı etkili oldu. Erciyes'te kar kalınlığı gece yağan kar ile 30 santime ulaştı. Karayolları ekipleri Kayseri-Erciyes, Kayseri-Sivas ve Kayseri-Malatya yollarında kar yağışına karşı önlemlerini artırdı.
Kayseri'de kar yağdı

Erciyes, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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: Kayseri'de kar yağdı


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