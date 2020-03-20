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Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kar yağışının etkili olduğu Cumhuriyet meydanından detay görüntüler Vatandaşlardan detay görüntüler Tramvaydan detay görüntü Cadde ve sokaklardan detaylar Kayseri'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.

20.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:45
Kar yağışının etkili olduğu Cumhuriyet meydanından detay görüntüler
Vatandaşlardan detay görüntüler
Tramvaydan detay görüntü
Cadde ve sokaklardan detaylar Kayseri'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.
Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.
Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu. Kayseri’de kar yağışı etkili oldu

Kaynak: AA

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Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Etiketler : Güncel

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