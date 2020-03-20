Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kar yağışının etkili olduğu Cumhuriyet meydanından detay görüntülerVatandaşlardan detay görüntülerTramvaydan detay görüntüCadde ve sokaklardan detaylar Kayseri'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

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