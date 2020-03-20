Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kar yağışının etkili olduğu Cumhuriyet meydanından detay görüntüler Vatandaşlardan detay görüntüler Tramvaydan detay görüntü Cadde ve sokaklardan detaylar Kayseri'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.
20.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:45
Kar yağışının etkili olduğu Cumhuriyet meydanından detay görüntülerVatandaşlardan detay görüntülerTramvaydan detay görüntüCadde ve sokaklardan detaylar Kayseri'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.
Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.
Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.
Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.
Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Etiketler : Güncel