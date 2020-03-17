Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor
Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.
17.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:22
Kayseri 'de etkili olan kar yağışıyla Erciyes 'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Erciyes Kayak Merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle iş makineleri yolları tuzlama ve açma çalışması yaptı.
Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Erciyes Kayak Merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle iş makineleri yolları tuzlama ve açma çalışması yaptı.
Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları