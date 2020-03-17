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Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor

Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.

17.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:16
Kayseri 'de etkili olan kar yağışıyla Erciyes 'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Erciyes Kayak Merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle iş makineleri yolları tuzlama ve açma çalışması yaptı.
Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu. Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: AA

Etiketler : Erciyes, Kayseri, Kültür Sanat

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