Kayseri'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı yol bulunmuyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
18.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:42
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi, ilçeler ve bağlı mahallelerde kapalı yol bulunmuyor.
Ekipler, hafta başından bu yana etkili olan kar yağışının meydana getirdiği olumsuzluklara müdahale ederek yol açma ve kar temizleme çalışmalarını 24 saat esasıyla sürdürüyor.
İlçelerde 7 bölgede konuşlanan ekipler, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelere anında müdahale ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi, ilçeler ve bağlı mahallelerde kapalı yol bulunmuyor.
Ekipler, hafta başından bu yana etkili olan kar yağışının meydana getirdiği olumsuzluklara müdahale ederek yol açma ve kar temizleme çalışmalarını 24 saat esasıyla sürdürüyor.
İlçelerde 7 bölgede konuşlanan ekipler, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelere anında müdahale ediyor.
Kaynak: AA
Manşet
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