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Kayseri'de karantinada bulunan 29 kişi tahliye edildi

Umre'den döndükten sonra Korona virüs tedbirleri kapsamında Kayseri'de karantinaya alınan 29 kişi, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla tahliye edildi.

09.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:40
Kayseri'de karantinada bulunan 29 kişi tahliye edildi
Umre 'den döndükten sonra Korona virüs tedbirleri kapsamında Kayseri 'de karantinaya alınan 29 kişi, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla tahliye edildi.

Umre'den döndükten sonra Kayseri'ye getirilen 29 kişi, Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde karantinaya alınmıştı. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 29 kişi, bugün tahliye edildi. Tahliye sırasında hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekipleri de, karantinadan çıkan vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır, Konya ve Siirt'e gönderilen 29 kişi, alkışlarla hastaneden uğurlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Umre, Güncel
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