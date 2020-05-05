Haber, Son Dakika, Haberler

Kayseri'de karantinadaki Etiyopyalılar'dan Türkiye'ye teşekkür

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Kayseri'deki yurtta gözlem altında tutulan Etiyopyalılar, çektikleri videolarda kendilerini ailelerine kavuşturan yetkililere minnettarlıklarını dile getirdi.

Kayseri'de karantinadaki Etiyopyalılar'dan Türkiye'ye teşekkür
05.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:22
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Kayseri'deki yurtta gözlem altında tutulan Etiyopyalılar, çektikleri videolarda kendilerini ailelerine kavuşturan yetkililere minnettarlıklarını dile getirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hunat Hatun Yurdu'nda 14 günlük karantina sürecini geçiren 3 çocuk annesi Hayatawol Sherif, bir Türk ile evli olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını belirtti.
Memleketi Etiyopya'ya 12 günlüğüne gittiğini ancak salgın dolayısıyla yaklaşık 2 ay burada kaldığını dile getiren Sherif, dönmek istemesine rağmen Türkiye'ye dönemediğini anlattı.
Sherif, Etiyopya'daki Türk konsolosluğu sayesinde kendilerine sağlanan uçakla Kayseri'ye geldiğini ifade ederek, "Kayseri'de karantinadayım. Burada her şey çok güzel, çok teşekkür ederim. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Gözlem altında tutulan kız kardeşler Hanansultan Şifa ile Semirasultan Şifa ise İstanbul'da yaşadıklarını belirterek, kendilerini Türkiye'ye getiren yetkililere ve yurtta ağırlayanlara teşekkür etti.
Kayserili Mustafa ve Etiyopyalı eşi Cihristianhailu Ceylan da iki kızlarıyla gözlem altında tutuluyor.
Mustafa Ceylan, 9 yıldır Etiyopya'da çalıştığını belirterek, "Salgın çıkınca dönmek istedik. Gelmemizi sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve konsolosluk yetkililerine, Hunat Hatun Kız Yurdu çalışanlarına teşekkür ediyorum. Böyle imkanlar beklemiyordum. Başka ülkelerde de böyle imkanlar sağlandığını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Etiyopya, Kayseri, Türkiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haberler
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Edirne’de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi Haberler
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haberler
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram’da canlı yayın yapacak Haberler
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Haberler››Güncel››Kayseri'de karantinadaki Etiyopyalılar'dan Türkiye'ye teşekkür - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:55: Motosiklet hırsızlarının ateşi yüksek çıkınca koronavirüs testi yapıldı - Haber 16:54: Nilüfer Belediyesi "balkon tarımı" için ücretsiz sebze fidesi dağıtacak - Haber 16:54: Türk gemi çalışanları, karantinanın ardından 58 gün sonra ailelerine kavuştu - Haber 16:52: 81 yaşındaki yaşlı adam "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına 5 bin lira bağışladı - Haber 16:52: Aydın'da eski evler tehlike saçıyor - Haber 16:19: Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı - Magazin 16:00: Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı - Haber 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber 14:27: Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü - Haberler 13:57: Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber