Kayseri'de karantinadaki umreciler yurtlardan çıkıyor
Korona virüs salgını nedeniyle umreden döndükten sonra Kayseri'deki Hunat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 244 umreciden yaklaşık 200'ünün yurtlardan çıkışı başladı.
31.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:36
Korona virüs salgını nedeniyle umreden döndükten sonra Kayseri 'deki Hunat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 244 umreciden yaklaşık 200'ünün yurtlardan çıkışı başladı.
Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve dünyada etkili olan korona virüs salgını sonrasında alınan önlemler çerçevesinde umreden dönen 244 vatandaş, 16 Mart tarihinde Hunat Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.
15 gün boyunca gözlem altında bulunan 244 umrecilerden bazılarının Covid-19 testleri pozitif çıkarken, alınan bilgilere göre testleri negatif çıkan yaklaşık 200 umreci yurttan tahliye ediliyor. Umreciler memleketlerine gönderiliyor. - KAYSERİ
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kayseri, Wuhan, Güncel