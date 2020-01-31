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Kayseri'de karda ulaşılamayan hastaların imdadına paletli ambulanslar yetişti

Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde rahatsızlanan 2 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle paletli ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

31.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:40Kayseri'de karda ulaşılamayan hastaların imdadına paletli ambulanslar yetişti
'nin ve ilçelerinde rahatsızlanan 2 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle paletli ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı ilçesi Mahallesi'nde ilaç alerjisi olan 18 yaşındaki engelli Aynur Şaban'ın rahatsızlanması üzerine ailesi 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın mahalleye gidememesi üzerine devreye giren paletli ambulans, genç kızı alarak Yahyalı Devlet Hastanesine götürdü.
Öte yandan, Sarız ilçesinin kırsal Damızlık Mahallesi'nde rahatsızlanan mahalle muhtarı Osman Ekinci de sağlık ekiplerden yardım talep etti.
Paletli ambulansla alınan muhtar, Sarız Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ulupınar, Yahyalı, Kayseri, Sarız, Sağlık

Kaynak: AA

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