Kayseri'de kargo aracıyla kaçak tütün sevkiyatı
Kayseri'de jandarma ekipleri, bir kargo şirketine ait araçta 2 ton 560 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
13.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:55
Kayseri 'de jandarma ekipleri, bir kargo şirketine ait araçta 2 ton 560 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesi Elbaşı Mahallesi'nde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu. Ekipler, araçta 2 ton 560 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün buldu.
Tütünleri sipariş eden 50 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesi Elbaşı Mahallesi'nde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu. Ekipler, araçta 2 ton 560 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün buldu.
Tütünleri sipariş eden 50 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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