Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de kasaptan koronavirüs önlemi

Kayseri'de bir kasap, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirlerle hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını koruyor.

14.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:56
Kayseri'de kasaptan koronavirüs önlemi
Kayseri 'de bir kasap, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirlerle hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını koruyor.
Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren bir kasap, koronavirüs salgınından dolayı dükkanının girişine dezenfekte havuzu kurup, gelen müşterilere maske dağıtım, el dezenfektanı hediye ediyor.
Uygulama hakkında AA muhabirine açıklama yapan işletme sahibi Şevket Al, babadan oğula 40 yılık bir işletme olduklarını ve her zaman hijyen kurallarına uyduklarını söyledi.
Koronavirüs salgınının ülkemize gelmesinin ardından işletmelerinde kendi önlemlerini aldıklarını belirten Al, "İşletmemizin girişine dezenfektan havuzu kurduk. Girişte müşterilere el dezenfektanı ikram ediyoruz. Kimseyi maskesiz dükkana almıyor. Maskesi olmayanlara girişte biz veriyoruz. Çünkü hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı bizim için önemli . Uygulamamızdan müşterilerimiz gayet memnun. 'Evde kal' kampanyasına herkesin uymasını istiyoruz. Müşterilerimiz talep ederse evlerine ürün götürebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Melikgazi, Kayseri, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de kasaptan koronavirüs önlemi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:08: Yeni nesil kriminal aracı "Kıraç" emniyete teslim edildi - Haber 14:08: Diyarbakır'daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket - Haber 14:08: Yalıhüyük'te marketlerden "evde kal" kampanyasına destek - Haber 14:08: Siyasi partilerin genel başkanlarından Haydar Baş için taziye mesajı - Haber 14:07: Sokağa çıkamayanlara Kızılay'dan yardım - Haber 13:55: Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı - Haber 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler