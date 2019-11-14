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Kayseri'de kaybolan inşaat ustasının Kızılırmak'ta cesedi bulundu

Kayseri'de kaybolan inşaat ustasının Kızılırmak'ta cesedi bulundu.

14.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:54Kayseri'de kaybolan inşaat ustasının Kızılırmak'ta cesedi bulundu
'de kaybolan inşaat ustasının 'ta cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, inşaat ustası Turan Pezük'ten (59) iki gündür alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kermelik Mahallesi yakınlarından geçen Kızılırmak kıyısında Pezük'ün minibüsü ile ceket ve cüzdanını buldu.
Pezük'ün nehre düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, olay yerine Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Türkuaz ekibinin ırmakta yaptığı aramada, Pezük'ün cesedine ulaşıldı.
Ceset, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kızılırmak, Jandarma, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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