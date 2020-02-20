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Kayseri'de kazada savrulan otomobil tramvaya çarparak durabildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri, savrularak durakta bekleyen tramvaya çarptı.

20.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:18Kayseri'de kazada savrulan otomobil tramvaya çarparak durabildi
'nin ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri, savrularak durakta bekleyen tramvaya çarptı.
Yasin A'nın kullandığı 38 ACB 467 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda Alper Ç. yönetimindeki 38 ADK 676 otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Yasin A. yönetimindeki otomobil, Yurtlar bölgesindeki durakta yolcu alan tramvaya çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı.

Atatürk Bulvarı, Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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