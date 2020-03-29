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Kayseri'de kelle paça işletmeleri 'nöbet' sistemine geçti

Kayseri'de kelle paça işletmeleri 'nöbet' sistemine geçtiKAYSERİ'de faaliyet gösteren kelle paça işletmecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca paket servis yapmaları nedeniyle kelle paçaya talebinin azalmasının ardından ortak bir karar alarak nöbet sistemine geçiş yaptı.

29.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:09
Kayseri 'de kelle paça işletmeleri 'nöbet' sistemine geçti
KAYSERİ'de faaliyet gösteren kelle paça işletmecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca paket servis yapmaları nedeniyle kelle paçaya talebinin azalmasının ardından ortak bir karar alarak nöbet sistemine geçiş yaptı. Her gün yalnızca bir kelle paça işletmesinin açık olduğu semtte diğer esnaf sıraları gelene kadar iş yerlerini açmama kararı aldı.
Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge sonrası lokantaların yalnızca paket servis yapmalarına izin verilmesinin ardından Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan kelle paça salonları 'nöbet' sistemine geçiş yaptı. Yalnızca paket servis yapmalarına izin verilmesi sonrası işlerinde düşüş yaşandığını belirten işletmeciler bir araya gelerek, günde yalnızca bir esnafın hizmet vermesini kararlaştırdı. Her işletme sırası geldiğinde işletmesini açıyor. Başka işletmelere giden müşteriler dükkanların camlarına asılan 'Nöbetçi kelleci' yazılı yönlendirme yazıları ile o gün açık olan esnafa yönlendiriliyor.
'ORTAK BİR KARAR ALDIK'
Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren 15 yıllık kelle paça ustası Serkan Karadaş, Koronavirüsle mücadele önlemeleri kapsamında son çıkan genelge ile servislerimiz kapandı. Sadece paket servis yapıyoruz. İşletmemizde müşteri ağırlayamadığımız için işlerimiz biraz düştü. Bizde nöbet sistemini geliştirdik. Komşu esnaflarımızla bir olduk ve ortak bir karar aldık. Kelle paça bağışıklık sistemini güçlendirdiği için sağlığına önem verenler özellikle gelip, paket yaptırıp gidiyorlar. Kellenin pişme süreci ve temizliği çok önemli. Bol soğan ve sarımsakla beraber tüketilmesi çok önemli. Nöbet sistemi duraksayan işlerimize bir nebze katkı sağladı dedi.
'NÖBET SİSTEMİNİ GELİŞTİRDİK.'
İşletme çalışanlarından Barış Bal ise, Devletimizin virüsle mücadele önlemleri kapsamında nöbet sistemine geçtik. İşletmemize komşu olan diğer kelleci esnafı ile bir araya gelerek, 2 günde bir nöbet değişimi yapıyoruz. 2 gün işletmemiz kapatılırken, 3'üncü gün salonumuzu açıyoruz. Her gün farklı bir esnaf nöbet tutuyor. İşlerimizde de doğal olarak bir düşüş meydana geldi. Biz de bu yüzden nöbet sistemini geliştirdik. Evde kaldığımız sırada dışarı çıkmıyoruz. Evde kitap okuyarak, çocuklarımızla zaman geçiriyoruz. Ailemize biraz daha fazla zaman ayırıyoruz. 1 haftadır hijyene daha fazla önem vermeye başladık şeklinde konuştu.
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Kayseri’de kelle paça işletmeleri ’nöbet’ sistemine geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kayseri, Güncel

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Kayseri'de kelle paça işletmeleri 'nöbet' sistemine geçti

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