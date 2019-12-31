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Kayseri'de kız arkadaşını tüfekle yaralayan sanığın cezası artırıldı

Kayseri'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında verilen 10 yıl hapis cezası Yargıtayca bozulan sanık, yeniden görülen duruşmada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

31.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:46 Kayseri'de kız arkadaşını tüfekle yaralayan sanığın cezası artırıldı
'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında verilen 10 yıl hapis cezası Yargıtayca bozulan sanık, yeniden görülen duruşmada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Emre Binici ile taraf avukatları hazır bulundu.
Binici, savunmasında, Yargıtayın bozma kararını kabul etmediğini belirterek tutukluk süresi dikkate alınıp tahliyesini istedi.
Mağdur Ş.K'nin avukatı ise sanığa verilen cezanın artırılmasını talep etti.
Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, yaralamanın öldürücü olabileceğini gerekçe göstererek sanığın cezasının artırılmasını, tutukluluğunun devamını istedi.
Mahkeme heyeti, Binici'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası vererek tutukluğunun devamına hükmetti.
Olay
Merkez Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi'nde Binici, 2016'da kendisinden ayrılan kız arkadaşı Ş.K'yi evinin önünde pompalı tüfekle yaralamış, yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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