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Kayseri'de kombi hırsızları yakalandı

Kayseri'de bir ikametten kombi ve kalorifer peteği çalan 3 şüpheli yakalandı.

21.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:40 Kayseri'de kombi hırsızları yakalandı
'de bir ikametten kombi ve kalorifer peteği çalan 3 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bir konuttun kombi ve kalorifer peteğinin çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Eski Sanayi Bölgesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Çalınan kombi ve kalorifer peteklerini bulan ekipler, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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