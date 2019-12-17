Haberler » Ekonomi » Kayseri'de konut satışı arttı - Ekonomi

Kayseri'de konut satışı arttı

Kayseri'de kasım ayında 2 bin 804 konut satıldı.

17.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:28Kayseri'de konut satışı arttı
'de kasım ayında 2 bin 804 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte kasımda konut satışı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,2 artarak 2 bin 804 olarak gerçekleşti.
İkinci el satışların payı yüzde 66,08, ilk satışların payı ise yüzde 33,92 oldu.
Sivas'ta ise kasım ayı konut satışı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,05 artarak 1178'i buldu.
Yozgat'ta da kasım ayında konut satışı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,56 artarak, 427'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kayseri, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:04 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı - Ekonomi
15:03 Eski ATO Başkanı Salih Bezci'nin acı günü - Ekonomi
15:02 Uğur Okulları kabul sınavı 11-12 Ocak'ta - Ekonomi
15:00 KOBİ'lere gümrük birliği fırsatları ve zorlukları eğitimi verildi - Ekonomi
14:56 Ayçiçeği üreticisine 120 milyon lira - Ekonomi
14:10 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı - Ekonomi
14:01 Doğa Kolejlerinde aylardır maaş alamayan öğretmenler birbirlerine sarılıp ağladı - Ekonomi
13:56 Türkiye'de piyasaya sunulacak yeni telefonlarda Google uygulamaları olmayacak! - Ekonomi
13:05 2019 yılının en başarılı e-ticaret sitesi ödülü Batman'a gitti - Ekonomi
12:52 Bitlis Adilcevaz Belediyesi'nde işçiler 6 aydır maaş alamıyor - Ekonomi
17.12.2019 15:19:38