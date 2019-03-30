Kayseri'de Korkutan Yangın

Kayseri
'de, 3 katlı binanın üst katındaki boş evde çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu. Binadan yükselen alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, merkez Kocasinan
ilçesi Mimarsinan
Mahallesi Baki Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın üst katındaki boş evde çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Binada diğer dairelerde oturanlar tahliye edildi. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan alevler, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmadı. Binada hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocasinan, Kayseri, Güncel
Kaynak: DHA