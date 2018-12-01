Kayseri
'de korkutan yangın: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
KAYSERİ - Kayseri'de 12 katlı binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden olurken dumandan etkilenen 2'si çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Köşk
mahallesi Çakır sokak üzerinde bulunan 122 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri binayı tahliye ederek güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın esnasında dumandan etkilenen 2'si çocuk 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, mahsur kalma ihtimaline karşı AFAD
ekipleri de çalışma yaptı. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, maddi hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İtfaiye,Kayseri
01 Aralık 2018 Cumartesi 01:59